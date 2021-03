Plan foar geitehâlderij soarget foar opskuor yn Reduzum

Yn Reduzum is ûnrêst ûntstien oer de plannen foar in geitehâlderij by it doarp. In boeresoan wol mei it bedriuw fan syn heit omskeakelje fan hast 500 kij nei hast 3000 geiten. Ut ûndersyk hat bliken dien dat minsken dy't wenje binnen in striel fan twa kilometer fan sa'n bedriuw mear kâns rinne op in longûnstekking as minsken fierderop.