Bevrijdingsfestival Fryslân: "Meld jim 4 en 5 maaie-projekten by ús oan"

Op 1 april presintearret it Bevrijdingsfestival Fryslân har programma. Om in goed oersjoch te jaan fan alle aktiviteiten ropt it bestjoer elkenien op om harren projekten oan te melden. Op de webside kinne minsken alle projekten en aktiviteiten fine. Doel is dat dizze webside ek de kommende jierren brûkt wurde sil.