Supportersferiening Nieuw Noord wol yn petear mei SC Hearrenfean: "De maat is vol"

Supportersferiening Nieuw Noord wol yn petear mei de direksje, de trainer en de oanfierder fan SC Hearrenfean. De supporters misse de striid, de pasje en de belibbing by de spilers. Nei it teloarstellende 3-1 ferlies tsjin leechfleaner Willem II ôfrûne sneon is de maat fol, skriuwt de feriening op har webside. "Het is tijd om de ogen te openen en mei inoar met passie, strijd en beleving voor onze club te vechten!"