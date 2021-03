Noch net in soad drokte op stimburo yn Wergea: "Ik ha it boek mar meinaam"

Om healwei achten hinne wie it moandeitemoarn noch kalm yn it stimburo. Dochs hienen de frijwilligers it al drok mei de tariedingen. Ien fan harren is Rolf Westerveld. Westerveld is sûnt 2009 foarsitter op it stimburo yn Wergea. "Net als ieder jaar is het mijn taak om te controleren dat de orde hier gehandhaafd blijft en te controleren of mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Daarvoor moeten mensen soms even hun mondkapje afzetten."

Op leeftyd

Paule Schaap is foar it earst frijwilliger op it stimburo yn Wergea. Se wurket by de provinsje Fryslân en helpt omdat der dit jier ekstra frijwilligers nedich binne. "Ik wit út eigen ûnderfining dat de frijwilligers op in stimburo al aardich op leeftyd binne, dus dy sille miskien no net sa happich wêze om dit jier te helpen. Fandêr dat ik my oanmeld ha om te helpen."