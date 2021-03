In famyljeflog om it Frysk ûnder de oandacht te bringen

De flogs wurde filme troch Tsjits sels, mar wurdt makke yn oparbeidzjen mei Omrop Fryslân. It idee kaam ûnder oaren fan programmamakker Halbe Piter Claus. "Ik fernuvere my der bot oer dat der noch gjin famyljeflogs wiene yn it Frysk en neffens my hat dat foar in part te krijen mei it jild. It kostet gewoan in soad jild en tiid om sa'n flog op deistige basis te meitsjen, want je binne der alle dagen mei dwaande."

Neffens Claus betsjut dat dat de minsken dy't op YouTube of oare kanalen de flogs sjogge, altyd mar Ingelsktalige of Nederlânsktalige filmkes te sjen krije en noait wat yn it Frysk. En dat is spitich, sa fynt Claus.

De Tsjitsflog, sa't de famyljeflog hyt, is benammen bedoeld foar bern en draait echt om de deistige saken fan de famylje. "Sa wiene we in pear wiken ferlyn te finen op it iis en dan giet dy kamera dus gewoan mei", seit Tsjits. Om't se sels altyd al in soad fan har priveelibben dielde, hoegde se der net lang oer nei te tinken om oan it projekt mei te dwaan. Mar ek Jelke en de bern moasten it goedfine, mar wie gjin probleem. Jelke: "Der stiet dochs al safolle online, dus wêrom dan dit ek net."