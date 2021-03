Trainer Symen Abe Hoekstra jier langer by sealfroulju Drachtster Boys

Symen Abe Hoekstra is ek takom seizoen de trainer fan de sealfroulju fan Drachtster Boys. Hoekstra giet dêrmei syn sânde seizoen yn as trainer fan it frouljusteam dat útkomt op it heechste Nederlânske sealfuotbalnivo. Ek assistint-trainer Jos Alkema bliuwt takom seizoen belutsen by it team.