Hinne Bokma nimt nei 23 jier ôfskied fan syn krante Op 'e Skille

Yn al dy 23 jier is der in soad feroare, mar de ferhalen bleaunen itselde. Oer minsken. Neffens Bokma feroaret dêr net safolle oan. Syn frou helpt him ek mei ferhalen en giet wol mei him op 'en paad.

Ien ding is wol bot feroare. De gemeente Littenseradiel is by de weryndieling opdield yn trije gemeenten. Dat is wol yngewikkelder foar de sjoernalist. Eartiids koe hy gewoan efkes in bakje helje op it gemeentehûs yn Wommels dêr't hy wennet. No is alles op gemeenteflak fierder fuort.

Frysk

De taal yn de krante is foar de helte Frysk en de helte Nederlânsk. Dat is gjin probleem neffens Bokma, der komt net folle kommentaar op, ek net no't der mear 'Hollanners' yn de doarpen komme te wenjen. Hy is der grutsk op dat de Fryske taal sa prominint yn de krante brûkt wurdt.