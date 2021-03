Earste ljipaaien yn gemeenten Ljouwert, Weststellingwerf en Achtkarspelen fûn

Achtkarspelen

Auke Tuinstra melde sneintemoarn om in oere as njoggen it earste ljipaai fan Achtkarspelen. Hy die syn fynst nei't er earder dy moarn in praatsje makke mei de finers fan it aai fan Noardeast- Fryslân. In oerke letter seach Auke op it perseel yn Gerkeskleaster dêr't de beide aaisykmaten earder wienen in ljipke dat oan it gedrach te sjen in aai hie. Auke naam de gok en rûn derhinne en der lei yndie in aai.