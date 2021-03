WEROMBLIK: Friezen yn de Twadde Keamer

De kâns is grut dat nije wike wer in tal Friezen in sit krijt as folksfertsjintwurdiger yn de Twadde Keamer. Yn dizze weromblik in pear Fryske Twadde Keamerleden út eardere jierren. Lykas Annemarie Jorritsma dy't yn 1990 noch gewoan op it Binnenhof parkearje koe foar't se oan de slach gie as keamerlid foar de VVD.