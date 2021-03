Rjochtbankbeslút tsjin útwreiding melkfeehâlderij is 'nije bom ûnder stikstofbelied'

De advokaat fan de provinsje sei op de sitting dat de fergunning ferliend wurde koe omdat de feehâlder saneamde 'emisjereduksjetechniken' brûke soe. Mei oare wurden: maatregels wêrby't de stikstofútstjit net heger wurdt, nettsjinsteande it hâlden fan mear bisten. Yn Nederlân meie allinnich noch mar natuerfergunningen foar nije feestâlen ferliend wurde, as sokke techniken brûkt wurde.

Al langer twivels oer effektiviteit

Saakkundigen ha al langer twivels oer de effektiviteit fan sokke techniken, sei de advokaat fan Mobilisation for the Environment (MOB). Undersiken fan de Wageningen Universiteit en it CBS soene oantoane dat der "ernstige twijfels bestaan" oer de wurking dêrfan.

De rjochter oardielet dat de provinsje Fryslân "ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat het zeker is dat er ten gevolge van het onderhavige project geen significante gevolgen kunnen optreden op de betrokken Natura-2000 gebieden". It beslút om de fergunning te ferlienen is dêrom ferneatige.