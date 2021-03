Bochniewicz lilk oer tsjingoals: "Te maklik om tsjin ús te skoaren"

By ferdigener Pawel Bochniewicz oerheasket net allinnich teloarstelling. "Ik bin lilk, fansels bin ik lilk. Ik hie it gefoel dat we dizze wedstriid winne koenen. We hiene mear balbesit, as in team wiene we better. Mar it resultaat is 3-1, dus it makket net út hoe't we spile hawwe."

Neffens him lei dat ûnder mear oan de konsintraasje by him en syn teamgenoaten. "Somtiden ferlearen we de bal en joegen we se in hiel soad romte. Dy romte brûkten se om de goals te meitsjen. It wie te maklik om tsjin ús te skoaren", seit de Poalske ynternasjonal.