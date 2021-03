Der stie nochal wat op it spul foar SC Cambuur en tsjinstanner Go Ahead Eagles. Beide ploegen koene de tredde perioadetitel noch winne en boppedat op de ranglist goeie saken dwaan. Mar beide klups moatte it dwaan mei in puntsje. In tige ferdigenjend spyljend Go Ahead Eagles hâldt Cambuur yn De Adelaarshorst op in doelpuntleas lykspul.

