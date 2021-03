SC Hearrenfean ferliest fan leechfleaner yn foarm

De Friezen hiene yn de iepeningsfaze it bettere spul, mar nei in lyts healoere kaam de thúsploech op foarsprong troch in doelpunt fan Sebastian Holmén. Hy koe in foarset fan Mike Trésor yn de fiere hoeke binnenkoppe. De grutste kâns op de lykmakker wie foar Henk Veerman. In lege foarset fan Lasse Schöne wurke hy lykwols yn de hannen fan doelman Arijanet Muric.

Genadeklap

Nei tsien minuten yn de twadde helte ferdûbele Kwasi Wriedt de foarsprong fan Willem II. Ek hy skoarde mei in kopbal yn de fiere hoeke, ditkear kaam de foarset fan Ché Nunnely. Trije minuten letter wie hy de man fan de genadeklap. Vangelis Pavlidis koe de bal yn earste ynstânsje net foarby doelman Erwin Mulder krije, mar yn twadde ynstânsje slagge Nunnely dat wol.

Mei noch tweintich minuten op de klok kaam Hearrenfean noch wol werom, nei't Joey Veerman in kombinaasje mei Henk Veerman ôfmeitsje koe. De Friezen setten yn de slotfaze noch wol in soad druk op Willem II, mar it bleau by de earetreffer fan Veerman. Doelman Muric fan Willem II kaam eins net yn de problemen.