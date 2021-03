Femke Wiersma op 'e Lemmer: "BBB wurdt de ferrassing fan de wedstriid"

Wiersma tinkt dat BBB nije wike wolris 'de ferrassing fan de wedstriid' wurde kin. Se tinkt dat opinypeilers de plattelânsstim en dêrmei ek de BBB oer de holle sjogge. "Op it plattelân wurdt folle minder peild. Minsken yn it bûtengebiet jouwe har folle minder gau op foar soks en dan krije je in fertekene byld." Op basis fan de sinjalen dy't de partij sels krijt rekkenet Wiersma op yn alle gefallen ien sit yn de Twadde Keamer, ek al is de partij oant no ta by de opinypeilers net yn byld.

De opkomst fan de BBB sil it CDA nei alle gedachten stimmen kostje, tinkt Wiersma. In soad boeren op it plattelân stimme tradisjoneel op it CDA, mar foar de jonge boeren jildt dat folle minder. Unfrede oer de stikstofregels spilet dêryn in grutte rol, mar der is mear. "Lânbougrûn is it goud fan Nederlân. Dat mei net opoffere wurde oan natuergebieten of sinneparken", sei Wiersma tsjin har efterban. "It giet ús om it belang fan it bûtengebiet. Dat telt yn Den Haag net mei. Der wurde allegearre plannen foar betocht, sûnder dat de bewenners dêroer meiprate kinne en dat moat oars."