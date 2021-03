LDODK docht mei oerwinning op Oost-Arnhem goede saken yn striid om play-offs

Yn de earste helte hiene de Gordyksters in soad muoite mei Oost-Arnhem. By it skoft stie der sels in efterstân op it skoareboerd: 10-11. Yn de twadde helte kamen de Friezen lykwols wat mear op stoom. Under mear troch seis doelpunten fan Erwin Zwart gie de oerwinning úteinlik mei 26-23 nei LDODK.

Mei de oerwinning is LDODK sa goed as wis fan de play-offs om it lânskampioenskip. As Groen Geel letter op sneon ferliest fan PKC, dan is LDODK definityf wis fan dy play-offs.