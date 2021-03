Nei fûle brân binne der no plannen foar nijbou fan Stille Boot yn Heech

Yn Heech komt in nij gebou op it plak dêr't yn desimber foarich jier it bedriuw 'Stille Boot' by in fûle brân ferlern gie. Eigener Anton van Wijk krige ein febrewaris te hearren dat de fersekering him jild útkeare sil. Dêrmei is der genôch romte om it ferlies fan it pân te boppe te kommen.