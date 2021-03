Earste ljipaaien fan Noardeast-Fryslân en Smellingerlân ek fûn

Noardeastlik fan Kollum seagen Wijbrands en Nutma dat 'it hijke oan it trêdzjen wie en fuort fuortfleach'. En efkes letter skarrele it sijke stikem leech oer it lân fuort. In kâns út it boekje dy't fersulvere waard.

Van der Ploeg tocht dat er it aai fine soe op in njonkenlizzend maisperseel, mar hy fûn it wiete aai dochs yn it gerslân. Hy hat al faker in earste aai fûn.