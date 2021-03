Bou fan flot Sterke Yerke IV echt begûn; "toch een beetje geschiedenis waar je aan werkt"

De Waadsee op

It plan is dan ek om mei de Sterke Yerke de Waadsee op te gean. "De eerste twee jaar gaan we varen op de Waddenzee. We vragen scholieren om mee te varen. Het is natuurlijk fantastisch om op zo'n vlot te varen in de Waddenzee." Dêrneist is it neffens De Jong ek edukatyf. "We gaan plastic laten verzamelen zodat ze ook een stukje milieubewust worden. En hopelijk die bewustzijn ook uitdragen."

De fonken spatte fan it flot as Sietse Postma dermei oan de gong is. Gewoanwei bout hy allerhande ferskate boaten, mar de kommende moannen mei hy oan de Sterke Yerke bouwe. "Ja dat is prachtig, het is toch een beetje geschiedenis waar je aan werkt."