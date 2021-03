Fryske gemeenten keapje 125.500 reade potleaden yn foar ferkiezingen

De gemeente mei de measte potleaden is Hearrenfean mei 40.000 potleaden. "De potleaden dy't brûkt binne, meie meinommen wurde, of oars yn in aparte bak ynlevere wurde. We dogge dat om't der oars hieltyd tuskentiids skjinmakke wurde moat, it kostet ekstra tiid en in soad ekstra desynfeksjeguod", fertelt Richtsje Stornebrink fan de gemeente Hearrenfean.

Dêrneist ha de gemeenten Eaststellingwerf, Opsterlân, Harns, Skiermûntseach, Skylge, Flylân en Weststellingwerf derfoar keazen om de potleaden oan te skaffen. De gemeenten jouwe oan dat dit folle makliker is as se te desynfektearjen. Mar ek dat de feilichheid fan de kiezers foarop stiet. Skylge tinkt dat troch dizze kar de kiezers harren nofliker fiele by it stimmen. Mei in nij potlead binne se der wis fan dat der net in oar oansitten hat.