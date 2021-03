Omrop TIP: Skriezelibben by Fryslân DOK

Skok

Yn desimber 2020 promovearren Jelle Loonstra en Mo Verhoeven op de risseltaten fan dit skrieze-ûndersyk oan de Ryksuniversiteit Grins. It team stie ûnder lieding fan de Fryske heechlearaar trekfûgelekology Theunis Piersma. Yn 2014 waard de Spinoza Premie takend oan Piersma, dêr't in grut part fan it ûndersyk mei finansierd waard.

De konklúzjes komme as in skok foar trekfûgelûndersikers, omdat de measte fan harren tinke dat trekgedrach oanberne is. It wurk lit ek sjen hoe't skriezen en oare greidefûgels by steat binne om har oan te passen oan ferskate feroarings, salang't der mar geskikte biotopen oanwêzich bliuwe.