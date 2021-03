Produksje fan grien gas is flink omheech gien

De dong kin neidat der gas úthelle is, noch op it lân. Dat skeelt in soad útstjit. It gasnetwurk yn de buert is oanpast om in soad skjin gas te ferwurkjen. It kin nei de wenten en bedriuwen ta. Mei de nijste útfiningen kin aanst grien gas fan lokale nei noch gruttere netwurken yn Fryslân. Netwurkbehearder Liander hat dêrfoar in saneamde 'grien gas booster' ûntwikkele.

"De booster brengt het gas van het lage naar een hoge druk niveau", leit Peter Hofland fan Liander út. "Eigenlijk zet de booster het gas van het landweggetje, waar weinig afname is, naar de rijksweg over waar veel gas wordt gebruikt. We zijn de eerste die een tweerichtingsverkeer creëert op het gas netwerk." Yn Flevolân is de earste booster al yn gebrûk. Fryslân folget ynkoarten.