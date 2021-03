Cambuur-direkteur De Graaf oer opstappen stichtingsbestjoer: "Vervelende periode geweest"

Draachflak wie fuort

Dat draachflak wie der net, wêrtroch't it bestjoer earder opstapte as nei it seizoen. Njonken dat binne der ek oanpassingen yn it bestjoer. Der wiene sân sitten, mar dat is werombrocht nei fiif. "Dat is dan prima. Het is een goede oplossing", stelt De Graaf.

Neffens him is it wol skande dat de problemen ek ynfloed op it fuotbal ha. "Het is vervelend dat het voetbal er onder lijdt, maar je moet het niet groter maken dan het is. Dit team geeft glans aan het spel en iedereen geeft zijn bijdrage. We staan al twee jaar bovenaan, maar hebben het vijfde budget, dat is gewoon prima. Voetbal kent zijn eigen regels en Henk en Foeke zijn ervaren mensen, die weten waar Abraham de mosterd haalt. Zij hebben het hier naar het zin en willen dat graag zo houden."

Geroften

De Graaf reageart dêrmei op de geroften dat Henk de Jong en technysk direkteur Foeke Booy ek frege ha om it opstappen fan it bestjoer. De Graaf stie rjocht tsjinoer it bestjoer, mar sjocht it opstappen net as in oerwinning. "Ik ben blij voor de club, het gaat niet om mij of Foeke. Het gaat om Cambuur en de toekomst voor Cambuur. Mensen moeten elkaar vertrouwen en daar gaan we nu weer aan werken."

It is noch net bekend hoe't it nije bestjoer derút sjen sil. "We gaan nu zoeken naar nieuwe mensen. Dat moet nu eerst."