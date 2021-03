Spoeddebat oer greidefûgelkontrôle op boerelân wike útsteld

De provinsje wol boeren net earder op har eigen lân wurkje litte, as wannear't neisoargers it kontrolearre ha op fûgelnêsten. De trije partijen dy't it spoeddebat oanfrege ha, fine dat dêr earst mei de boeren sels oer oerlein wurde moat.

It spoeddebat hie woansdei wêze sillen, mar dan binne der Twadde Keamerferkiezingen. It wurdt no in wike letter hâlden.