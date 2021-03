Fuotbalfroulju SC Hearrenfean ferlieze thús fan FC Twente

De froulju fan SC Hearrenfean ha freedtejûn thús mei 6-2 ferlern fan FC Twente. Se kamen al gau op efterstân troch in treffer fan Bente Jansen yn de 7e minút. Renate Jansen makke dêr twa minuten letter 2-0 fan foar FC Twente. Nei in lyts healoere wist Nikée van Dijk it earste doelpunt foar de Feanfroulju te meitsjen.