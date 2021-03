Trainer Johnny Jansen fan SC Hearrenfean: "Opstappen Hamstra zorgt voor onrust"

Jansen seach it fuortgean fan Hamstra net oankommen. "Gerry en Cees (Roozemond, red.) hebben ergens strijd over gehad en het is gewoon zonde dat het zo is gegaan. Deze onrust moeten we nu zo snel mogelijk de kop indrukken."

Wurkgroep

De taken fan Hamstra wurde no foarearst oernaam troch in wurkgroep dy't bestiet út Johnny Jansen, algemien direkteur Cees Roozemond, haad jeugdoplieding Michel Jansen en haad skouting Karel Brandsma.

"Mijn eigen rol verandert eigenlijk niet. Als het gaat over de technische staf of over spelers, dan ben ik daarover adviserend en that's it. Andere mensen mogen daarover dan weer een beslissing nemen", seit Jansen.