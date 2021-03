Gemeenten wrakselje mei coronafeilich stimme, opbou stimhokjes kostet ekstra tiid

"Gewoanwei kom ik op de dei fan de ferkiezingen in oerke foar't we iepengean en dan kin ik rêstich in stimlokaal opbouwe. Mar dit jier is dat efkes oars", seit foarsitter Jan Reinsma fan it stimburo op it âlde gemeentehûs yn Balk. It is ien fan de stimburo's fan De Fryske Marren dy't freed ynrjochte waarden, om op tiid klear te wêzen foar de Twadde Keamerferkiezingen.

De ferkiezingen binne offisjeel pas woansdei, mar op moandei kin der yn guon stimburo's ek al stimd wurde fanwege de coronapandemy. En om dat feilich te dwaan binne der tal fan ekstra maatregels naam op de ferskate stimlokaasjes.

"It measte wurk sit altyd yn it opbouwen fan de stimhokjes. Fierders moatte we noch wat hin en wer skowe mei de stimbus en mei wat taffeltsjes en stuoltsjes, mar dat is it dan ek", seit Reitsma. "Mar dit kear ha we te krijen mei kuchskermen, 'looplijnen' en fan dy skjinmakpeallen." It stimburo sjocht der dan ek echt wol oars as oars út. Sa stiet alles fierder útinoar en jouwe stikkers op de flier oan hoe't elkenien rinne moat.