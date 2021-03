Ferpleechhûsmeiwurkers ha mear lêst fan burnouts en depresje

Meiwurkers dy't coronapasjinten fersoargje ha mear lêst fan burnouts en depresje as meiwurkers dy't dat net dogge. "Het is opvallend om te zien hoe hoog die werkdruk leidt tot behoorlijk mentale klachten, die zich uiten in depressieve en burn-out klachten", fertelt heechlearaar âldereingenêskunde Sytse Zuidema.

31 persint fan de soarchmeiwurkers dy't coronapasjinten helpe ha ien as mear klachten dy't passe by in begjinnende burnout, en 27 persint hat ien as mear depressive klachten. De útfal troch sykte gie yn in jier tiid omheech fan 7,5 persint nei 8,5 persint.

Wurkdruk en corona

Dat hat foaral te krijen mei in ferhege wurkdruk, tinkt Zuidema. "Natuurlijk heb je als zorgverlener meer taken te doen, ook omdat mensen in het team uitvallen."

"Ook de enorme impact die een coronabesmetting heeft op een zorgverlener. Zeker in de eerste golf toen er een bezoekverbod was, waardoor mensen alleen overlijden. Dat heeft enorme mentale gevolgen", seit Zuidema. Trochdat de krisis lang duorret, wurde de effekten noch grutter. "Je kunt best wel twee of drie weken harder werken, maar als je dat lang doet leidt dat tot langdurige gevolgen."

Fierder ûndersyk

It UMCG bliuwt it ûndersyk kommende tiid ferfolgjen, seit Zuidema. "We zijn nu bezig met de derde ronde van vragenlijsten, om juist te kijken naar de impact die waarschijnlijk nog aan het stijgen is."