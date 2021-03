UPDATE: Sonken frachtskip Iselmar nei haven Koarnwertersân sleept

It frachtskip rekke tongersdei yn de problemen troch in hurde stoarm. Rêdingsboaten út Hylpen ha de minsken en in hûn dy't oan board wiene fan it skip helle en nei de fêste wâl brocht.

Lûken binne stikkenslein

Neffens in wurdfierder fan Rykswettersteat is it wetter troch de lûken slein, en is it skip dêrtroch sonken. De lûken binne stikkenslein. Se soene wol ticht sitten ha.

Der sit in lading sâlt yn it skip. Neffens Rykswettersteat is der gjin sâlt yn de Iselmar telâne kaam.

Sleepboat is te lyts

Mear as 24 oeren neidat it skip sonk, lei it noch altyd oan de grûn. De berger melde dat it wetter der út wie, mar dat it skip op de grûn lei, omdat de skipper in ûndjipte op fearn is doe't it skip drige te sinken. De sleepboat dy't der om it middeisoere hinne by lei, koe it skip net fan de ûndjipte ôf krije.

Der waard in gruttere sleepboat ynset, en ek in kraanskip, sadat de lading út it skip helle wurde koe. Dêrtroch kaam it minder djip yn it wetter te lizzen.