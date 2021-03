HEA! Oer de sleat yn Easterein

Mei moai waar binne Sander, Theunis en Lars alle dagen yn de greiden om Easterein hinne te finen. De jonges fermeitsje harren der prima mei. It giet meastal wol goed, mar somtiden leveret it ek wolris in wiete broek op. De keunst is foaral om goed ôf te setten, sadat je oer it deade punt hinne komme, seit Lars.