Wyldkamera's hâlde greidefûgelgebiet yn de gaten: "Der rint mear om as wy tinke"

"At der bygelyks in foks is, dat is in soarte dy't we yn greidefûgelgebieten leaver net sjogge, kinne we kontakt sykje mei jagers." Boppedat kinne boeren ynljochte wurden at se noch wat dwaan kinne om bygelyks rotten of murden út it lân te krijen.

De bever fan Makkum

Bûten it greidefûgelseizoen kinne ek oare bisten yn de gaten holden wurde, sa is de bever dy't by Makkum omstrúnt mei de wyldkamera's yn de gaten holden. "Dy kamera's ha we dochs en ik bin natuerman, dus ik sykje it ek op.