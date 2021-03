Earste ljipaaien Waadhoeke, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren binne fûn

Efkes nij alven waard ek ek it earste ljipaai fan De Fryske Marren fûn, by Nijehaske. It nustje lei op itselde stik lân dêr't yn 2018 it earste aai ek al fûn wie. It wie opnij Klaas Jager dy't it fûn.

Mei it finen fan de aaien is it frije fjild yn Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren sletten, sa makke de Bond van Friese Vogelwachten bekend.