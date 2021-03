Trije bruorren haadfertochten yn ynternasjonale drugshannelsaak

Drugstransporten

By it Team Criminele Inlichtingen fan de plysje Noard-Nederlân kaam maaie 2020 ynformaasje binnen dat de trije bruorren ynternasjonaal hannelje soene yn wyt en heroïne. Dêrop naam de resjerzje in loads yn Wolvegea ûnder observaasje dêr't, sa die letter bliken, auto's preparearre waarden dy't brûkt waarden foar de smokkel fan harddrugs. Ut dizze en oare opspoaringsmiddels bliek dat de fertochten dwaande wiene in drugstransport ta te rissen.

Finzenisstraf

Op 13 desimber 2019 waard yn Sweden in 45-jierrige man oanhâlden foar in binnensmokkeljen fan 10 kilo heroïne yn in auto mei Nederlânsk kenteken. De wein wie foarsjoen fan in GPS-trakcer dy't de posysje trochjoech oan in Nederlânsk mobyl nûmer. De smokkeler ferklearre dat hy in auto fan Nederlân nei Noarwegen ride woe, om't de wein ferkocht wêze soe oan in Noar. De wein en de kaai hie hy inkelde dagen dêrfoar krigen yn Hoogeveen. Dizze fertochte is yn Sweden yntusken feroardiele ta in finzenisstraf fan seis jier. It drugstransport wie werom te lieden nei de fertochten yn it ûndersyk Strauss.

Heroïne

Op 6 desimber 2019 ûntduts de Dútske dûane 10 kilo heroïne yn in frachtwein yn it Dútske havenplak Kiel, wachtsjend op de boat nei Noarwegen. De trucker wie sels nei de dûane stapt om't hy de lading dy't hy yn Grins oppikt hie net fertroude. Hy hie fjouwer pakketten oannaam fan twa manlju, dy't wegeren harren nammen te neamen en gjin frachtpapieren hiene by de lading.

De manlju ferwiisden allinnich nei de labels op de doazen mei dêrop in adres yn it Noarske Oslo. De frachtweinsjauffeur ried troch nei Kiel en melde him dêr by de dûane, mei syn befinings. Yn ien fan de pakketten waard sa'n 10 kilogram heroïne oantroffen. Undersyk nei de herkomst fan de drugs liede nei de fertochten yn it ûndersyk Strauss.