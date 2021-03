Rotterdamsk stel hat al 400 kilometer kuiere foar taaislymsykte

Op 5 febrewaris sette it stel ôf út harren wenplak. Yn earste ynstânsje wie it doel fan de tocht tante Ria yn Assen, mar wylst Peter en Marichelle oan it kuierjen wiene, betochten se dat se dat dwaan bliuwe soene oant harren kafee wer iepen mei. Ofrûne tiisdei 9 maart kamen se oan yn Ferwert en freedtemoarn wurdt it stel wekker yn harren hotel yn Ljouwert.

"We werden wat chagrijnig"

"Ons café was al acht maanden dicht. We zaten op de bank en gingen ons vervelen. We gingen wat te veel drinken en eten en werden wat te dik. Daardoor werden we wat chagrijnig", ferklearret Peter van Vliet. "Ik zei tegen mijn vrouw: we moeten wat gaan doen, want dit gaat niet goed." Doe ûntstie it plan om nei tante Ria yn Assen te rinnen. "Mijn vrouw zei: je bent niet goed bij je hoofd."

Stichting Taai

In goede freondin fan Peter en Marichelle oppere om foar in goed doel rinnen te gean. Dat waard Stichting Taai, dy't wittenskiplik ûndersyk stimulearje wol nei de ûngenêslike sykte Cystic Fibrosis, ek wol bekend as taaislymsykte. It stel besleat it plan in kâns te jaan. "We bestelden wandelschoenen, rugzakken en een regenbroek, en toen zijn we op stap gegaan. En we stappen nog steeds!", fertelt Peter.