Betinking fan de Twadde Wrâldoarloch yn glês-yn-lead

It is in bysûndere opdracht foar glesker Wiebe Jan Plantenga fan in glêshannel yn Ljouwert. "It gebeurt net sa faak yn de karriêre fan in glesker datst sa'n grut ûntwerp mei-útfiere meist." Doe't it ûntwerp klear wie, moasten de kleuren útsocht wurde en hjir hat Plantenga de keunstners bot by holpen. "Er liggen hier allemaal kleuren die we hebben uitgezocht, maar als het dan bij elkaar komt is het toch iedere keer weer een verrassing hoe het lijkt", sa fertelt keunstner Gerard Groenewoud.

Trijelûk

Der sit in hiel ferhaal achter it trijelûk fan de ruten. "In het middelste raam lijkt het alsof er een steen door het raam is gegooid. In het midden zie je in de kleur oranje de steen in de vorm van Fryslân", leit Groenewoud út. Troch de oarloch gie alles stikken, sa is it idee. En nei de oarloch is alles wer makke en dat symboalisearret it glês-yn-lead.