Sander Arends nei heale finale fan ATP-toernoai Marseille

It is pas it earste haadtoernoai fan dit jier dêr't Arends twa partijen op rige winnend ôfslút. Earder dizze wike wiene hy en Pel al mei 6-4 6-4 te sterk foar de Frânsen Jo-Wilfried Tsonga en Albano Olivetti.

Yn de heale finale binne de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow de tsjinstanners.