FIDEO: Stimburo yn Eanjum wurdt omboud foar de ferkiezings

It is de bedoeling dat âlderein en minsken mei in mindere sûnens sa op moandei en tiisdei yn alle rêst harren stim útbringe kinne. "It hat lykwols wol foar folle mear drokte yn de tariedingen soarge as yn foargeande jierren", fertelt projektlieder Martine Miedema. Ek binne der dit jier mear frijwilligers nedich, om't der yn totaal trije dagen binne om te stimmen.

Yn Eanjum waarden tongersdeitemoarn stickers oanbrocht en rinrûtes útset fanwegen de coronamaatregels. De folsleine romte is op dy manier omboud ta in feilige stimlokaasje.