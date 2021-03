Tytsjerksteradiel ta de bûse: 14.000 euro kompensaasje foar sportferieningen

Sportferieningen oant hûndert leden kinne op syn meast 250 euro krije, gruttere klups fiifhûndert euro. De gemeente hat yn totaal 14.000 euro beskikber. It giet om skea dy't ûntstien is tusken 15 maart 2020 en 31 desimber 2020.

It jild is troch it Ryk beskikber steld oan gemeenten om frijwilligersorganisaasjes kompensaasje te jaan. Tytsjerksteradiel hat besletten om it jild beskikber te stellen foar sportferieningen. "Sportverenigingen hebben een verbindende functie in onze mienskip. Ook nu zetten zij zich in om hun sportactiviteiten zo goed als het kan voort te zetten. Daarom verdienen zij alle steun en hebben wij dit besluit genomen", sa seit wethâlder Gelbrig Hoekstra.