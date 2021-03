See-earnen yn Alde Feanen lizze earste aai, dizze kear yn nêst mei webcam

De see-earnen fan de Alde Feanen, ferneamd fan de webcam, hawwe in aai lein. Dat is op himsels net sa unyk, want dat barde al fjouwer kear earder. Allinnich barde it noch nea yn in nêst dat ek op de webcam fan It Fryske Gea te sjen wie. It liket derop dat dat dizze kear wol sa is.