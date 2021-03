Provinsje freget ynbring boargers yn feiliger meitsjen N354

De N354 is in wichtige ferbining yn Fryslân. "Wy ûndersykje hoe't wy dy dyk feiliger meitsje kinne, hoe't wy it trochstreamen fan it ferkear gâns ferhastigje kinne en oft wy beide doelen tagelyk realisearje kinne", seit deputearre Avine Fokkens-Kelder.

Mei help fan de útkomsten fan de fragelist bringt de provinsje yn kaart hoe't it ferkear op de hjoeddeistige N354 yn de takomst feilich en fluch ride kin. Omdat der ek oare diken en rûten yn it gebiet tusken Snits en Ljouwert binne, binne dy ek yn it ûndersyk meinommen, krekt as de rol fan de fyts en it iepenbier ferfier.

De enkête is hjir te finen: www.fryslan.frl/n354.