HEA! 40 jaar Radio Centraal

Lokale omroep Radio Centraal uit Noordwolde bestaat 40 jaar! In 1981 begonnen Jan de Vries en de broers Sjoerd en Lourens Looijenga als grap met een illegale radiozender. Superspannend en ook wel romantisch. Intussen is Radio Centraal in 1988 legaal geworden, hoog gewaardeerd en één van de oudste omroepen van Nederland. In de studio praten de pioniers van het eerste uur over het maken van 40 jaar radio.