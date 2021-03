Keatsbûn yn de startblokken, mar kin der wol keatst wurde?

It KNKB wol ek witte hoe't de ferskate ferieningen der yn sitte. En dat smyt in ferskaat byld op: "Sommigen sjogge it net sitten en der binne ek guon ferieningen dy't gjin haadklassepartij organisearje wolle as der gjin feesttinte op it terrein mei bygelyks. Oan de oare kant stean der ek ferieningen te springen om in partij te organisearjen."

De rûtekaart is ûnwis, sa seit Hoekstra, mar de KNKB wol dat de keatswrâld der klear foar is wannear't der aanst wer keatst wurde kin. Yn prinsipe giet it keatsseizoen foar de manlju haadklassers los op 2 maaie mei in ôfdielingspartij yn Weidum. De haadklasse froulju begjinne it seizoen as alles troch gean kin op 1 maaie mei in troch-inoar-lotsjen-partij yn Wergea.