Korte ferfangt Kallon foar kreaker tsjin Go Ahead

Go Ahead Eagles is dit seizoen in drege tsjinstanner foar Cambuur. Al twa kear ferlearen de Ljouwerters dit seizoen fan de ploech út Deventer, wêrfan ien kear foar de beker. Mar dat betsjut net dat Henk de Jong ekstra motivearre is foar dizze edysje. "Sa tink ik net, wy wolle fan alle tsjinstanners winne." Hokker lessen leart de trainer fan Cambuur út de eardere twa wedstriden? "De thúswedstriid ha we hjir kansen hân. Moatst dyn kânsen benutte. Dat is it eins. En wêr't we hiel goed op lette moatte, binne de standertsituaasjes fan se. Dêr moatte we skerp op bliuwe."

Tredde perioade

Neist de trije punten stiet der ek noch wat op it spul. Cambuur kin, nei de earste- en de twadde-, ek de tredde perioadetitel winne. Dan moat it wol sels winne fan Go Ahead Eagles en moat De Graafschap punten ferspylje tsjin Telstar. De Jong hopet op wer in priis: "Dat we dizze perioade meidraaie oant de ein, is in goed teken. As we dat de lêste perioade ek dogge, is dat ek in goed teken en steane we der goed foar. As sportman wolle je alles winne watst winne kinst. Dan ha we wer sa'n byld en dat binne belangrike dingen."