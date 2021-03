Fjouwer moanne sel en 120 oeren wurkstraf easke foar stekynsidint De Gordyk

Neffens de fertochte wie hy nei it adres tagien om't de bewenner in freon fan him stikken guod ferkocht ha soe. Hy seit dat hy út it neat oanfallen waard troch it slachtoffer. Dy seit just dat it oarsom barde.

De fertochte hat yntusken al fjouwer moanne yn 'e gefangenis sitten. Neffens de offisier fan justysje hoecht hy dan ek net werom de sel yn. Wol easke de offisier in selstraf ûnder betingst fan 16 moanne. Fierder moat de fertochte in behanneling ûndergean, en in alkohol- en drugsferbod krije. De rjochtbank docht op 25 maart útspraak yn de saak.