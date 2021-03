Opskuor oer davidstjer op gemeenteflagge Noardeast-Fryslân

"Zo'n gele ster hoort niet op een vlag van een Nederlandse gemeente", seit Joshua Friedmann fan it CIDI. Friedmann hat yntusken kontakt hân mei de gemeente Noardeast-Fryslân en dúdlik makke dat dit net kin. Boargemaster Johannes Kramer neamt it in 'ferfelende kwestje'. "As it sein wurdt en je sjogge de flagge, dan kinne je der net omhinne", seit er. "We wolle gjin argewaasje oer ús flagge."

Op basis fan trije eardere gemeenteflaggen

De gemeenteried hat in wike lyn de gemeenteflagge unanym fêststeld. De gemeente Noardeast-Fryslân is op 1 jannewaris 2019 ûntstien nei in fúzje fan Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân. Foar de nije gemeente wie in nije flagge nedich. Foar de seispuntige stjer is keazen om't dy ek op de flaggen fan de trije âlde gemeenten stie, mar dan wol lytser of yn in oare kleur. De giele seispuntige stjer stiet ek yn it wapen fan Noardeast-Fryslân, dat al langer bestiet.