Lêste fergeze parrebeammen no echt fuort, plannen foar nij inisjatyf

Dêrnjonken wurket Landschapsbeheer no gear mei Urgenda om te sjen nei de mooglikheden om bepaalde beammen te herplantsjen. It giet dan om beammen dy't groeie op plakken dêr't se eins net hearre, bygelyks op de heide of yn in moerasgebiet. No wurde dizze beammen faak noch fuortsmiten, mar dat soe mooglik ek oars kinne.

Tongersdeitemoarn wurde de lêste parrebeammen fuortbrocht. Sjors Meinders hat de taak om se rûnom yn de provinsje by minsken del te bringen. Hy merkt dat de aksje by in hiel soad minsken posityf ûntfongen wurdt: "De minsken binne bliid as ik kom, ik bin krekt Sinteklaas, it is echt in kadoke." Neffens Meinders is it nettsjinsteande de stoarm in goed momint om no de beammen del te bringen. "It is krekt maitiid, en it is perfekt om de beammen no te plantsjen."