Opnij streek troch Fytsalvestêdetocht, wol 'plan B'

Der komt dit jier opnij gjin Fytsalvestêdetocht. Dat hat it bestjoer fan de tocht besletten fanwegen de ûnwisse situaasje mei it coronafirus. "Begin deze maand kwamen wij als bestuur tot de conclusie dat het perspectief op het organiseren van een reguliere Fietselfstedentocht nog altijd niet gunstig is. Daarom hebben wij noodgedwongen besloten opnieuw een streep te zetten door de tocht." Der komt wol in 'plan B'.