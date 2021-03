Transplantatie van 2.000 vierkante meter riet helpt vismigratierivier

Met een bouwhelm op staat Jeroen Koeleman tevreden te kijken hoe een graafmachine zoden riet in elkaar drukt aan de binnenkant van de westflank van de vismigratierivier. Koeleman is technisch projectleider van de vismigratierivier voor de provincie en hij weet dat dit nodig is om een rietoever te maken. Voor die nieuwe oever is ook veel klei gebruikt waar riet goed op groeit.

Koeleman legt uit welk probleem ermee wordt opgelost: "We hebben hier een nieuwe zanddam en die opgespoten met zand uit de vaargeul van het IJsselmeer. Doordat we het opspuiten, zitten er geen voedingsstoffen meer in." De klein, de zoden en de grond uit de Makkumernoardwaard moet ervoor zorgen dat het riet er wel groeit.

Onstuimig water

Het is niet de eerste keer dat deze oplossing wordt gebruikt, zegt Koeleman. "Dit kunstje is door de firma BWO wel vaker gedaan voor Rijkswaterstaat op het Zwarte Water en op IJsseloog. We hebben de informatie over het succes daar ook gebruikt."

Het moet allemaal in een keer goed, omdat de IJsselmeer een onstuimig water is waarbij alles snel wegspoelt bij een verkeerde aanpak.