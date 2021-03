Transplantaazje fan 2.000 kante meter reid helpt fiskmigraasjerivier

Mei in bouhelm op stiet Jeroen Koeleman tefreden te sjen hoe't in graafmasine soaden mei reid ynelkoar drukt oan de binnenkant fan de westflank fan de fiskmigraasjerivier. Koeleman is technysk projektlieder fan de fiskmigraasjerivier foar de provinsje en hy wit dat dit nedich is om in reidoever te meitsjen. Foar dy nije oever is ek in soad klaai brûkt dêr't reid ek goed op groeie wol.

Koeleman leit út hokker probleem dêrmei oplost wurdt: "Wy ha hjir in nije sândaam en dy opspuite mei sân út de fargeul fan de Iselmar. Trochdat wy it opspuitsje, sitte dêr gjin 'voedingsstoffen' mear yn." De klaai, de soade en de grûn út de Makkumernoardwaard moat derfoar soargje dat it reid der wol groeie wol.

Rûch wetter

It is net de earste kear dat dizze oplossing brûkt wurdt, seit Koeleman: "Dit keunstke is troch de firma BWO wol mear dien foar Rykswettersteat op it Zwarte Water en op IJsseloog. Wy ha dêr de ynformaasje ek fan brûkt oer wat it sukses is en hoe't soks giet."

It moat ek yn ien kear goed, omdat de Iselmar in rûch wetter is wêrby't alles al gau fuortspielt as je it ferkeard oanpakke.