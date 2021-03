Fûgelwacht yn Grou siket dronepiloat om nêsten op te spoaren

De drones moatte betsjinne wurde troch piloaten en de fûgelwacht yn Grou hat driuwend ferlet fan ien of twa piloaten. "Wy binne wiis dat wy yn ús gebiet ien piloat ha yn de persoan fan Geert Baar", seit foarsitter Bonne Bruinsma fan de Grouster fûgelwacht. "Mar der binne op syn minst twa piloaten nedich om de nêsten op te spoaren: ien foar it fleanen en ien foar it betsjinjen fan de waarmtekamera."

Neffens Bruinsma is de neisoarch tige wichtich. "De boer hat gjin tiid om alles op te sykjen. Dat docht de neisoarger. Mar de praktyk wiist út dat dy net alles fine kine en dan is sa'n drone nedich, foaral as it gers lang is."

As in drone in nêst opspoart. dan moat de neisoarger noch hieltyd it lân yn on te sjen oft it echt om in nêst giet en om it te markearjen. Geert Baar wurket sûnt ferline jier as piloat. "Wij missen bijna niks", seit er. Hy hopet derop dat in oare kandidaat-piloat him meldt.