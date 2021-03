Aldereinbûn wol dat stimme makliker kin: 'Protte âlderein komme der net út'

De stichting Friese Ouderenbonden krijt in soad klachten oer it stimmen foar âlderen dy't net op 17 maart nei it stimburo wolle of kinne. Yn in brief freget it âldereinbûn dêrom oan alle gemeenten yn Fryslân om it yn de takomst makliker te meitsjen. Boppedat soe der op de stimburo's in spesjaal deidiel foar senioaren reservearre wurde moatte.